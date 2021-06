(Sky) Rinnovo Lautaro, l’Inter non ha fretta. La priorità è un’altra

Nella giornata di ieri è andato in scena nella sede dell’Inter di Viale della Liberazione a Milano l’incontrò tra la dirigenza nerazzurra e Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi. Nel summit si sarebbe parlato prevalentemente della cessione di Achraf Hakimi, sempre più vicino al Paris Saint-Germain. I nerazzurri avrebbero fretta di chiudere entro oggi per ragioni di bilancio e starebbero limando gli ultimi dettagli con il club transalpino.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, la priorità sarebbe al momento questa e per quanto riguarda la situazione contrattuale di Lautaro Martinez i nerazzurri non avrebbero fretta. L’attaccante è attualmente impegnato nella Copa America con l’Argentina e tramite il suo agente ha ribadito di essere felice all’Inter. I nerazzurri puntano su di lui anche per il futuro e sarebbero pronti a blindarlo con un nuovo contratto a cifre nettamente maggiori rispetto ai 2.5 milioni di euro netti a stagione percepiti attualmente.

L’argentino ha ancora un contratto per due anni e la questione rinnovo verrà definita nei prossimi mesi. L’Inter avrebbe fatto una promessa sul giocatore su ingaggio e durata del contratto e i dialoghi con il suo nuovo agente dovrebbero ripartire soltanto una volta archiviata la cessione Hakimi.