(Sky) Rinnovo Brozovic, c'è un fattore che non tranquillizza l'Inter

Il rinnovo di Marcelo Brozovic continua a tardare.

Il centrocampista croato, vero e proprio punto cardine della mediana nerazzurra ormai da diverse stagioni, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 che non ha ancora prolungato. I primi anni in nerazzurro (dal gennaio 2015, quando arrivò a Milano, fino a fine 2017) non furono particolarmente brillanti, con Brozovic che avrebbe potuto lasciare il capoluogo lombardo in più di una sessione di mercato.

Eppure, sotto la guida di Luciano Spalletti, Brozovic ha trovato continuità nel ruolo di play-maker divenendo praticamente insostituibile. In questo momento l'ex Dinamo Zagabria è il giocatore che ha percorso più chilometri in campionato, davanti ad Antonin Barak del Verona e Bryan Cristante della Roma. Un fattore che la dice lunga sull'importanza del croato all'interno del rettangolo di gioco anche in fase di non possesso.

Per quanto concerne la situazione contrattuale di Brozovic con l'Inter, la redazione di Sky Sport quest'oggi ha voluto fare un'importante precisazione. La dirigenza di Via della Liberazione, definiti i prolungamenti di Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Nicolò Barella ha tutta l'intenzione di riconfermarlo almeno per altri due anni.

L'unica cosa che al momento non tranquillizza i vertici del club milanese, secondo l'emittente satellitare sono tutte queste mancate risposte da parte dell'entourage di Brozovic. Se dietro questo "prendere tempo" ci sia dietro una ricerca di altre alternative, magari estere, è difficile dirlo con certezza. Quel che è certo è che l'Inter, a prescindere dalla decisione del giocatore, vuole sapere come comportarsi in tempi piuttosto brevi.