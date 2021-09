Sky: "Prima o poi Dumfries si prenderà la fascia destra..."

Dumfries: già c'è attesa. Nelle prime due giornate di campionato, infatti, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha puntato con decisione su Matteo Darmian. L’esterno italiano è stato titolare sia contro il Genoa che contro il Verona giocando a largo a destra. Le gerarchie però presto potrebbero cambiare dato che come riferisce Sky Sport Denzel Dumfries è stato acquistato come erede di Achraf Hakimi e quindi prima o poi sarà il titolare della fascia destra.

Era piuttosto scontato che ci volesse un piccolo periodo di ambientamento nel nostro campionato, difficile a livello tattico per chiunque. Anche lo stesso esterno olandese, dal ritiro della sua selezione, si era detto speranzoso di avere più minutaggio pochi giorni fa: "L'Inter mi ha pagato 15 milioni di euro? Mi sento sempre come Denzel. Non vengo in Nazionale come una persona diversa. Avevo sperato di giocare più minuti in questa fase, non è nella mia natura accontentarmi di essere un sostituto da venti minuti. Se mi chiedi se sono pronto? Allora ti dico di sì".

Parole cariche di entusiasmo e voglia di dimostrare da parte dell'ex PSV. Inzaghi aspetta il suo integramento ottimale nella sua rosa. Dumfries è pronto, San Siro lo attende.