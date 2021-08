Sky - Pinamonti Inter, confronto con l'Empoli: manca soltanto un dettaglio

PINAMONTI INTER - La società nerazzurra è in contatto con l'Empoli per concludere l'operazione che dovrebbe portare l'attaccante alla corte di Aurelio Andreazzoli. Come dichiarato dal presidente dei toscani, Corsi, l'operazione è a buon punto e i dirigenti sono ottimisti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti stanno discutendo per definire l'ingaggio del ragazzo. Al momento, i due milioni di euro percepiti, sono un problema per l'Empoli, che chiede uno sconto o una partecipazione del club milanese. L'ultima parola, fondamentale per la fumata bianca, spetta al giocatore che potrebbe decidere di rilanciarsi in un club pronto a metterlo al centro del progetto tecnico.

L'addio di Pinamonti spianerebbe la strada a Keita Balde. L'attaccante senegalese sarebbe il principale indiziato per garantire un ricambio offensivo a Simone Inzaghi. Dovrebbe essere dunque l'ex Lazio la famosa quarta punta per la prossima stagione. Il classe 1995 avrebbe già dato il suo consenso e sarebbe stato anche approvato dall'Inter perchè si tratterebbe di un'operazione a basso costo.