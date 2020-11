Sky, Pagliuca:" Non è più l'Handanovic del pre-lockdown"

Che per Samir Handanovic non sia un periodo positivo lo sappiamo bene, gli errori delle ultime settimane hanno attirato sul portiere sloveno numerose critiche e numerosi interrogativi sul suo rendimento in campo. Su di lui si è espresso anche l'ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca.

Il portiere vincitore della Coppa Uefa del 1998 con Gigi Simoni in panchina, ha cos' parlato ai microfoni di Sky Sport:" L'Handanovic pre-lockdown era immenso, ma dopo marzo o aprile è un portiere più vulnerabile. Rimane sempre un grandissimo nel suo ruolo, ma anche la media tiri/parate si è abbassata tantissimo. Lo vedo meno anche nelle uscite basse, Magari è un calo di forma, ma non è più l'Handanovic del pre-lockdown".

Anche Pagliuca si aggiunge, quindi, alle ultime impressioni su Handanovic, riconoscendo un calo negli ultimi giorni.