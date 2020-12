Sky, Marotta:" Oggi solo vincere. Eriksen esemplare, ma decide Conte"

Prima della partita, decisiva per il passaggio del girone di Champions, contro lo Shakhtar, il CEO dell'area sport, Beppe Marotta, si è fermato a parlare delle sensazioni pre-match ai microfoni di Sky:" Il nostro obiettivo è quello di crescere e lo stiamo facendo anche se in alcuni momenti in modo un po' più lento. E' importante giocarci la qualificazione stasera, il nostro cammino di crescita prosegue quindi".

Su Eriksen:" Se la sua avventura è finita? Se Barella va in campo vuol dire che è nelle migliori condizioni per dare quello che gli è stato richiesto. Diventano stucchevoli le mie risposte su Eriksen. Ci sono giocatori importanti dall'inizio e altri a gara in corso. La rosa è importante. Eriksen è un professionista esemplare e abbiamo il massimo rispetto per lui. Ma le decisioni le prende Conte e queste sono incontestabili".

Sugli obiettivi:" Quando parlo di percorso, voglio dire che siamo meno collaudati rispetto a squadre che lavorano da anni. Poi è ovvio che l'Inter gioca sempre per vincere"

Sul mercato:" A gennaio non è facile trovare situazioni che facciano al caso nostro, poi c'è anche una contrazione per il Covid. Tutti i club sono in difficoltà economica, fare operazioni pesanti a gennaio è impossibile. Ma c'è una condizione, essere bravi a cogliere le opportunità che si presentano. E su quello posso garantire che siamo molto attenti".