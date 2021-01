Sky, Marotta:" L'Inter sarà stabile, Ausilio lavora per Eriksen"

Prima della partitissima di Serie A tra Inter e Juventus, il CEO dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione societaria che, in questi giorni, sta tenendo banco in casa Inter e che sta preoccupando i tifosi e del mercato nerazzurro.

" L'Inter è tra i club più importanti al mondo. Parla la storia e parlano i trofei vinti, vogliamo tornare in alto, dove la storia ci ha portato ad essere. Abbiamo un obbligo per i nostri tifosi: dare il massimo e fare risultato. Posso tranquillizzare tuti, l'Inter andrà avanti nella sua stabilità. Non viviamo assolutamente in una situazione d'allarme. La proprietà sta valutando tutte le opportunità a disposizione. Sono coscienti di ciò che è stato, è e sarà l'Inter: un grande club. E' giusto che agiscano nel migliore dei modi".

Su Eriksen in uscita:" Abbiamo recepito delle indicazioni dalla proprietà, non possiamo fare investimenti. Non c'è da aspettarsi nulla di importante. Questo è un gruppo che va rispettato e c'è tanta probabilità che si vada avanti così. Per quanto riguarda Eriksen, Ausilio sta lavorando e quando ci sarà qualcosa di concreto saremo i primi ad informarvi".