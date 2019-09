Sky - Marotta, importanti dichiarazioni: "Con l'arrivo di Zhang..."

Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre gara di Inter Slavia Praga.

"Conte è un allenatore vincente. La sua esperienza con la Juve è concisa con tre scudetti. Giocare in Champions o in campionato per un allenatore bravo è equivalente. Abbiamo un'incognita, nono conosciamo ancora il nostro valore".

"Noi abbiamo attuato una politica del cambiamento. E' normale ci sia curiosità. Siamo contenti del modello creato, un modello vincente per i nostri obiettivi. Va analizzato il periodo, la squadra sta rispondendo all'allenatore".

"L'Inter è una società di grande blasone. Con l'arrivo di Zhang si è rivitalizzato l'ambiente. Gli obiettivi sembrano raggiungibili. Loro hanno fatto grandi investimenti. Stiamo riconquistando posizioni. Dobbiamo ottenere il massimo da questa competizione".

"Credo che la proprietà abbia centrato l'obiettivo di avere assunto persone competenti. Devo dire che Steven, nonostante sia giovane è molto appassionato. Un forte stimolo per noi".

"Stadio? Se ne sta occupando Antonello. Devo dire che le due società vogliono creare una struttura idonea per contenere tutti i tifosi, il tutto in un clima di grande ospitalità".