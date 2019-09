(Sky) Marianella sull'esordio in Champions League: due giocatori su tutti

Esordio stagionale in Champions League. L'Inter di Antonio Conte affronterà lo Slavia Praga a 'San Siro'. Sarà il primo match di questa annata della massima competizione europea.

Massimo Marianella di Sky Sport ha commentato l'impegno dei nerazzurri, soffermandosi su due giocatori: Sensi e Lukaku. Queste le sue parole: "Partita insidiosa per l'Inter. Conte ha acceso il fuoco nei cuori nerazzurri. Lukaku, Sensi, tanti acquisti. Stasera non dovremmo vedere Godin. Attenzione che lo Slavia non va sottovalutata. E' una buona squadra con un ottimo inizio di stagione. Una partita meno facile, che l'Inter non può sbagliare in un girone con Barcellona e Dortmund. Tanto fascino ma tante insidie. Sensi? Ha fatto talmente bene che Conte l'ha avanzato di qualche metro. Sicuramente è l'uomo, insieme a Lukaku, che ha cambiato l'Inter".