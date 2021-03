Sky, Marcelino: "Vicino all'Inter in passato. Condivido qualcosa con Conte"

Marcelino, allenatore dell'Atletico Bilbao, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico è stato, in passato, molto vicino ad allenare l'Inter, prima dell'avvento di Stefano Pioli: "Ho avuto la possibilità di allenare l'Inter quattro anni fa. Dopo la seconda riunione con la dirigenza, pensavo di avere molte possibilità di diventare il nuovo allenatore, ma poi la mattina dopo contattarono Pioli e tutto cambiò. Non ricevetti spiegazioni. Evidentemente, preferirono un tecnico italiano rispetto a uno straniero. Due anni fa, invece, potevo allenare il Milan, ma non mi sentivo mentalmente pronto".

Punti in comune con Conte? "Con lui condivido il concetto che l'organizzazione sia la base per ogni squadra. Nell'Inter di Conte vedo automatismi che ripetono in ogni fase di gioco, il che mi fa capire che ci sia un grande lavoro dietro e questo è molto importante".