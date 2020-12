Sky, Marani:" Per giudicare Conte aspetto il campionato, ma deve vincerlo"

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della situazione dell'Inter dopo l'incredibile eliminazione ai gironi di Champions League, non cambiando idea sul suo tecnico, Antonio Conte.

Ecco le parole del giornalista:" L'obiettivo dell’Inter non era la Champions, quindi non cambio l’attesa del giudizio su Conte e aspetto di vedere cosa farà in campionato. Il Cagliari è guidato ottimamente da Di Francesco, poi mercoledì arriverà il Napoli: nel giro di pochi giorni l’Inter si gioca tantissimo in questa stagione, e bisogna vedere l’aspetto psicologico".

Marani ha concluso, poi, dicendo:" Per tracciare un bilancio io aspetto a giudicare nonostante la delusione in Champions, anche perché poteva girare meglio. Detto tutto questo: aspettiamo il campionato, perché Conte è stato preso per questo motivo. E quindi lo deve vincere".