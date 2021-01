Sky, Marani:" Handanovic il portiere più debole delle squadre di vertice"

Nell'introdurre la 17esima giornata del campionato di Serie A, il giornalista di Sky Sport, Matteo Marani, è tornato a parlare della brutta e clamorosa sconfitta dell'Inter, a Marassi, contro la Sampdoria per 1-2.

Lo stesso giornalista, nella sua analisi, non ha mancato di fare una piccola stoccata a Samir Handanovic:" Sono curioso di vedere l’Inter perché storicamente per l’Inter gennaio è un brutto mese. È una costante, ha avuto problemi Mancini, ha avuto problemi Spalletti e ha avuto problemi anche Conte lo scorso anno che ha collezionato tre pareggi che l’hanno poi obbligata ad una rincorsa che poi non è stata completata. Quest’anno c’è stata la partita con la Sampdoria, Conte ha sottolineato molto la fortuna che c’è stata, se andiamo a guardare i numeri l’Inter meritava di vincere".

"In questo momento non vedo ancora l’assetto Conte. Cioè vedo una squadra che ha ancora poca protezione perché quattro gol presi tra Crotone e Sampdoria sono tanti" - ha aggiunto Marani -" Ci sono varie motivazioni, forse il centrocampo non fa filtro, forse i difensori non riescono a fare prestazioni migliori, non so, ma io aggiungo Handanovic. È il portiere più debole della lotta al vertice e il portiere conta".