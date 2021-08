Sky- Lukaku Inter, 120 milioni in arrivo: adesso si riflette

LUKAKU INTER - Il Chelsea ha deciso di puntare sull'attaccante belga per potenziare il reparto offensivo a disposizione di Thomas Tuchel. Nella notte sarebbe stata giù rifiutata l'offerta da circa 110 milioni di euro comprendente il cartellino di Marcos Alonso. Nelle prossime ore, però, i dirigenti milanesi, secondo quanto riportato da Sky Sport, si aspettano un'altra proposta che dovrebbe sfiorare quota 120 milioni di euro. Il classe 1993 ha ribadito di stare molto bene a Milano e di credere nel progetto di Inzaghi ma, a queste cifre, potrebbero esserci dei ripensamenti.

Sia Steven Zhang che Giuseppe Marotta non avrebbero la forza per rifiutare un'offerta così elevata nonostante sia stato già sacrificato nelle scorse settimane il cartellino di Achraf Hakmi. Sarebbe, inoltre, stata smentita la notizia sulla presenza del figlio di Roman Abramovich a Milano per convincere Lukaku. Quest'ultimo non ha un ottimo ricordo del Chelsea ma potrebbe avere dei ripensamenti nelle prossime ore. I Blues, però, detentore dell'ultima Champions League potrebbero offrire un contratto molto più ricco rispetto a quello che percepisce all'Inter.

In caso di addio si tratterebbe della cessione più costosa della storia dell'Inter e dall'acquisto più costoso messo a segno da un club di Premier League. Lukaku, però, non vorrebbe lasciare i nerazzurri per non creare un ridimensionamento del progetto che ha portato il diciannovesimo scudetto.