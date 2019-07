Sky - Le ultime dal ritiro dell'Inter in vista dell'amichevole di domenica

Prosegue il ritiro a Lugano dell'Inter di Antonio Conte. Le ultime novità arrivano da Matteo Barzaghi. Secondo il giornalista di "Sky Sport", è molto probabile che Mauro Icardi, essendo fuori dal progetto nerazzurro, non prenderà parte all'amichevole di domenica contro il Lugano.

Al posto dell'attaccante argentino giocheranno probabilmente i giovani, ossia Colidio ed Esposito. Il tecnico leccese dovrà inoltre fare a meno dell'infortunato Politano e di Lautaro Martinez, in vacanza dopo l'esperienza in Copa America con la maglia dell'Argentina. Ma molto probabilmente, Icardi non sarà della partita.