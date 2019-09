Sky - Lazio, Inzaghi non ci rinuncia: Immobile contro l'Inter ci sarà

Al momento della sostituzione durante la sfida contro il Parma poco dopo l'ora di gioco, Ciro Immobile ha platealmente fatto capire di non aver gradito la scelta del proprio tecnico, Simone Inzaghi.

Una reazione spontanea giustificata dall'allenatore biancoceleste per via della grande generosità e la grande voglia di aiutare la squadra che l'attaccante napoletano ha nelle proprie corde.

Su Instagram il giocatore ha ammesso di aver esagerato e ha subito chiesto scusa. Insomma, con Immobile non c'è mai stato alcun "caso" e Inzaghi lo schiererà - come al solito - al centro dell'attacco capitolino. Qualche cambio di formazione ci sarà, ma in tutto ciò non rientrerà sicuramente l'ex Torino e Borussia Dortmund.