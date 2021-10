(Sky) Lazio-Inter, Calhanoglu non convince: già scelto il sostituto

Simone Inzaghi sta già preparando Lazio-Inter, in programma il prossimo 16 ottobre all’Olimpico alle ore 18:00.

I pochi giocatori rimasti a Milano hanno svolto oggi a Milano la sessione di allenamento con l’aggiunta di 10 giocatori della Primavera e sono già arrivate le prime indicazioni sulla formazione che scenderà in campo domenica sera. Il tecnico nerazzurro rischia di arrivarci con gli uomini contati per via delle nazionali e in particolare potrebbe essere costretto a rinunciare ai cinque sudamericani (potete leggere qui la situazione dettagliatamente). Il loro rientro, infatti, è programmato per il 15 ottobre e la società sarebbe al lavoro per farli tornare qualche ora prima con un volo privato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel match contro la Lazio dovrebbe restare fuori Hakan Calhanoglu. Il turco è reduce da alcune prestazioni sottotono e Simone Inzaghi sembrerebbe intenzionato a concedere un’occasione da titolare a Roberto Gagliardini. Il centrocampista italiano è al momento l’unica alternativa certa al turco dato che Stefano Sensi è ancora alle prese con l’infortunio e Matias Vecino dovrebbe rientrare dall’Uruguay soltanto poche ore prima della partita. Altra novità sulla fascia destra, dove dovrebbe tornare dal 1’ minuto Matteo Darmian, con Denzel Dumfries pronto ad entrare a partita in corso. In attacco l’unico sicuro del posto sarà Edin Dzeko, vero e proprio trascinatore di questo avvio di stagione, per capire chi sarà il suo compagno di reparto bisognerà attendere molto probabilmente il giorno del match.