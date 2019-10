(Sky) La 'follia' vincente di Conte, il tecnico chiaro nel commento

L'Inter ha conquistato un successo importantissimo nel cammino in Champions League. Una vittoria che ha visto tra i protagonisti il giovanissimo Sebastiano Esposito. Antonio Conte ha deciso di farlo entrare nella ripresa al posto di Romelu Lukaku e l'impatto di Esposito è stato devastante.

Primo pallone toccato, grande aggancio su un lancio dalla distanza ed elastico tentato contro un avversario. Nell'azione del rigore in favore dell'Inter, la giovane stella nerazzurra mette in mostra velocità e fisico contro i più esperti difensori tedeschi.

Conte ha spiegato ai microfoni di Sky Sport questa 'follia' nell'inserire Esposito in un match così importante. Il mister è stato chiaro nella spiegazione, commentando che il giovane attaccante nerazzurro è stato chiamato in causa perchè pronto per giocare. Conte si è detto dispiaciuto per il fatto che Esposito non sia andato in nazionale, ma qualcuno si dovrà ricredere dopo averlo visto giocare questa sera.