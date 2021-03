SKY - L'ATS dà il via libera: domani Sensi, Bastoni e Barella raggiungeranno la Nazionale

Alla fine è arrivato il via libera dall'ATS di Milano anche per i nazionali Stefano Sensi, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. I tre nerazzurri raggiungeranno domani a Parma la Nazionale di Roberto Mancini, che giovedì sera affronterà l'Irlanda del Nord nel primo match di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono forti probabilità che i tre interisti scendano in campo subito giovedì sera, nonostante non si siano praticamente allenati con il resto del gruppo Nazionale. In particolare Barella sembra essere quasi certo di una maglia da titolare, considerando anche l'emergenza a centrocampo degli azzurri (out Jorginho e Cristante).

Il via libera dell'ATS di Milano è arrivato dopo espressa richiesta della FIGC, che come negli ultimi giorni ha fatto pressione affinché i giocatori nerazzurri rispondessero alla chiamata del commissario tecnico.