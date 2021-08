Sky - Inter, Vlahovic verso la Liga: offerta da 50 milioni

INTER - Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina per trasferirsi all'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante, che sarebbe stato accostato anche all'Inter come erede di Lukaku, piacerebbe molto al tecnico argentino, Diego Simeone.

I Colchoneros per convincere la società presieduta da Rocco Commisso potrebbero mettere sul piatto ben 50 milioni di euro. I dirigenti viola vorrebbero, però, blindare il talento serbo che, come sottolineato in esclusiva da Interdipendenza.net, non è mai stato vicino all'Inter. La strategia della Fiorentina, questo punto, sarebbe quella di prolungare il contratto del classe 2000 per poi rivenderlo al migliore offerente. La valutazione del cartellino sarebbe di 60 milioni, ma le notizie in arrivo dalla Spagna potrebbero far vacillare la Fiorentina.