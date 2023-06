(Sky) Inter, via Onana? La soluzione tra i pali passa anche da Genova

di Redazione, pubblicato il: 26/06/2023

(Inter) Andrè Onana resta un punto interrogativo per l’Inter del futuro. Le sue prestazioni e la sua personalità hanno convinto tutti, alzando i fari su di lui anche all’estero. Da giorni si parla di una proposta dello United da recapitare a Milano. L’allenatore Ten Hag conosce bene il camerunense avendolo già allenato in Olanda, la sua scelta tra i pali dei Reds è proprio il suo antico pupillo.

Onana è arrivato all’Inter a parametro zero, una eventuale trattativa partirebbe da una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Risorse utilissime per finanziare il resto del mercato (Frattesi e Lukaku in primis) mettendo a segno una plusvalenza colossale.

Sul vuoto che si aprirebbe nella porta interista Sky Sport lancia una nuova indiscrezione. L’Inter sarebbe sulle tracce di Emil Audero, portiere della Samp retrocessa in B. la società blucerchiata chiede 10 milioni per lasciar partire il 26enne portiere italo-indonesiano.

Le ipotesi più accreditate parlano dell’interesse dello staff di mercato nerazzurro per Giorgi Mamardashvili, estremo difensore del Valencia. In questo caso Audero potrebbe arrivare dunque come riserva di tutto rispetto.