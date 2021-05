(Sky) Inter, una pista che sembrava sfumata per la panchina si riapre

Inter, continuano la ricerca in casa nerazzurra dell'erede di Antonio Conte, dopo la separazione avvenuta nel pomeriggio di ieri. i primi nomi sondati sono stati quelli Allegri e di Inzaghi.

Il primo ha firmato con la Juventus, mentre il secondo ieri ha trovato l'accordo con Lotito per il rinnovo del contratto in scadenza a giungo

Tuttavia, stando a quanto riportato da Sky, il tecnico laziale non ha ancora firmata, ragione per la quel in questo momento Marotta starebbe facendo un ulteriore tentativo per provare a convincere l'allenatore a non proseguire il progetto con Lotito e abbracciare quello dell'Inter.