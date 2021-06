(Sky) Inter, svelate le cifre dell’affare Hakimi-Psg. L’esterno atteso a Parigi

Tutto fatto tra Inter e Psg per la cessione di Achraf Hakimi. Come riportato da Sky Sport, le due società avrebbero raggiunto l’accordo economico definitivo per il prezzo del cartellino a 71 milioni di euro, di cui 68 di parte fissa e 3 di bonus. Si tratta della cessione più onerosa della storia dell’Inter.

L’esterno è atteso in Francia già nelle prossime ore per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni al Psg. Hakimi percepirà uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagioni più altri 2 di bonus.

Si conclude così, dopo una sola stagione, l’avventura di Achraf Hakimi all’Inter. L’esterno è stato uno dei principali protagonisti del diciannovesimo scudetto nerazzurro, con 7 gol e 11 assist in 45 presenze. I nerazzurri, adesso, sono al lavoro per acquistare il suo sostituto; il principale candidato, al momento, sembrerebbe Hector Bellerin dell’Arsenal, valutato circa 20 milioni di euro dai Gunners. Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’acquisto dello spagnolo, l’alternativa sarebbe Davide Zappacosta del Chelsea.