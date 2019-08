Sky - Inter Lecce, Lukaku dal primo minuto: alcune esclusioni eccellenti

Antonio Conte farà esordire dal primo minuto Romelu Lukaku, al suo fianco giocherà Lautaro Martinez. Alcuni dubbi a centrocampo, dove giocherà sicuramente Marcelo Brozovic, aiutato da Stefano Sensi e Matias Vecino, in vantaggio su Nicolò Barella e Roberto Gagliardini. In difesa non ci sarà Diego Godin, al suo posto partirà Danilo D'Ambrosio insieme alla coppia ben collaudata Skriniar-DeVrij. In porta capitan Samir Handanovic: questa sarà la formazione anti Lecce secondo Sky Sport.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.