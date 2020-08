Sky - Inter in campo nel pomeriggio, domani esami per Sanchez

Dopo aver archiviato la pratica Bayer Leverkusen ed aver ottenuto l'accesso alle semifinali di Europa League, l'Inter è tornata in campo questo pomeriggio in terra tedesca. La seduta odierna, iniziata da circa un'ora, non prevede un allenamento vero e proprio: si tratta di una seduta di scarico dopo l'impegno di ieri sera.

Secondo l'emittente satellitare Sky, domani Alexis Sanchez si sottoporrà agli esami strumentali per definire meglio il problema muscolare riscontrato nel match contro i tedeschi. Il cileno infatti ha rimediato un risentimento al flessore della gamba destra, ma ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino alla fine per dare una mano ai compagni.

Difficile se non impossibile la presenza di Sanchez già lunedì per la semifinale, probabile che l'obiettivo dell'Inter sia quello di recuperarlo in vista di un'ipotetica finale.