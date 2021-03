SKY - Inter, il gruppo in isolamento fiduciario per 14 giorni

Il covid ha preso di mira l'Inter, che nelle ultime ore ha scoperto un vero e proprio focolaio in quel di Appiano Gentile. Nella giornata di oggi, è emersa una nuova positività all'interno del gruppo squadra nerazzurro (non si tratta di un giocatore), che va ad aggiungersi a quelle di D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino.

Come ricordato poco fa dalla redazione di Sky Sport, a partire dalla data della scoperta dell'ultimo positivo, i nerazzurri andranno incontro a 14 giorni di isolamento fiduciario, in cui potranno esclusivamente fare il tragitto casa-Appiano-casa. Inoltre, secondo quanto diramato dall'ATS di Milano, i giocatori non potranno rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali.

Ricordiamo che gli allenamenti al momento sono sospesi: la squadra potrà tornare ad allenarsi, rispettando naturalmente tutte le norme del caso, da lunedì 21 marzo.