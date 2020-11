Sky, Inter chi si rivede: un centrompista recuperato per il Real

Dopo la vittoria in rimonta contro il Torino di ieri pomeriggio, oggi la squadra di Antonio Conte si è ritrovata alla Pinetina per gli allenamenti in preparazione della partita di Champions contro il Real Madrid, fondamentale per evitare una nuova debacle europea ai gironi.

Secondo quanto riporta Sky Sport, buone notizie dall'infermeria per Antonio Conte: dopo un lungo stop, finalmente Stefano Sensi è tornato in gruppo. Il centrocampista ex Sassuolo ha lavorato con i compagni e vede riavvicinarsi il suo ritorno in campo.

Difficilmente partirà dall'inizio, vista la lunga degenza, ma si tratta di un recupero importante in vista della sfida di sabato in campionato contro il Sassuolo.