(Sky) Inter, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Sensi e Bastoni

Arrivano buone notizie dal ritiro dall'Italia a Coverciano per l’Inter di Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, nell’allenamento di rifinitura per il match di questa sera contro la Lituania erano presenti anche i due interisti Stefano Sensi ed Alessandro Bastoni.

Stando alle notizie circolate in mattinata sui vari quotidiani sportivi, i due giocatori nerazzurri avevano accusato dei problemi nelle scorse ore, il centrocampista avrebbe accusato un problema al polpaccio mentre il difensore avrebbe subito una botta al polpaccio nella partitella di ieri. Da quanto filtra da Coverciano, non si tratterebbe di nulla di grave, infatti i due si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo azzurro questa mattina. Stesso discorso anche per Chiesa e Zaniolo, che nonostante gli acciacchi sono rimasti in ritiro con il resto dei compagni.

Adesso bisognerà vedere se Roberto Mancini deciderà di schierarli questa sera contro la Lituania al Mapei Stadium Reggio Emilia o se deciderà di preservarli e fare un favore all’Inter. Roberto Mancini sembrerebbe intenzionato a non utilizzarli dal 1’ minuto e concedere spazio a uno tra Matteo Pessina e Manuel Locatelli in mezzo al campo, mentre in difesa dovrebbe partire da titolare Acerbi. Le loro condizioni verranno comunque valutate dallo staff medico nerazzurro al loro ritorno dagli impegni con la nazionale azzurra. L’Inter, infatti, è attesa da una serie di impegni ravvicinati nelle prossime giornate tra campionato e Champions League e li vorrebbe avere al meglio della condizione.