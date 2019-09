(Sky) Inghippo per Alexis Sanchez, mistero risolto con l'ok alla deroga

L'arrivo di Alexis Sanchez all'Inter è stato formalizzato dopo la comunicazione della società agli organi competenti della Federazione dei numeri di maglia assegnati alla rosa della prima squadra. Con il 7 assegnato a Icardi, il 9 a Lukaku, l'11 a Di Marco, restavano alternative poco gradite al campione cileno, ancora senza numero fino ad oggi.

Poco fa Marco Barzaghi ai microfoni di Sky Sport ha riferito che il mistero è stato risolto. La società è intervenuta per cambiare quanto già comunicato precedentemente in modo da permettere a Sanchez di indossare la numero 11.:

“Per dargli l’11, che era già occupato, l’Inter ha dovuto chiedere una deroga al giudice sportivo. In teoria era di Di Marco. Non avendo peró lui giocato col Lecce, l’Inter ha potuto chiedere e ottenere il cambio con Sanchez del numero in lista”.