(Sky) Infortunio Barella, Conte proverà a recuperarlo fino all'ultimo

Nella partita più importante dall'inizio della stagione 2020/2021, Antonio Conte tenterà fino all'ultimo di recuperare Nicolò Barella. Stando a quanto fatto sapere dalla redazione di Sky Sport, il classe '97 sembrerebbe stare molto meglio.

Dunque, il tecnico salentino proverà a fargli tastare il terreno di San Siro per capire se il fastidio alla caviglia (nella quale non sono presenti lesioni) potrà essere sopportabile o meno. In caso di forfait dell'ex Cagliari, Christian Eriksen è già pronto a scaldare i motori.

Il rapporto tra il fuoriclasse danese e l'ex CT dell'Italia non è proprio roseo, ma chissà se l'assenza di uno stakanovista come Barella potrà essere l'occasione giusta per far risalire l'ex Tottenham nelle gerarchie dell'allenatore.