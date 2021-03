Sky, il rinnovo di Lautaro Martinez è sempre più vicino. I dettagli

Il rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez con l'Inter è ormai cosa fatta. Come vi avevamo già anticipato meno di un anno fa (clicca qui per leggere l'esclusiva), i nerazzurri hanno sempre puntato su di lui e non hanno avuto l'intenzione di cederlo al Barcellona nonostante le tante voci di mercato circolate.

Secondo Sky Sport, "per Lautaro Martinez c'è un contratto in essere ed è stato deciso che verrà prolungato e adeguato a cifre superiori a quelle attuali, circa 3 milioni di euro. Verrà alzato a 5 milioni stagionali più premi. Nelle chiacchierate che hanno avuto i suoi agenti con i dirigenti dell'Inter hanno capito il momento complesso che attraversa il calcio. Lui non può usufruire del decreto crescita".