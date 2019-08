Sky - Icardi vuole restare giocandosi tutte le carte con Conte

Mauro Icardi non sembrerebbe minimamente interessato a lasciare Milano. L'argentino secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante le offerte che ha ricevuto nel corso dell'estate e la decisione dell'Inter, vorrebbe restare cercando di sorprendere il tecnico nerazzurro. Sarebbe addirittura disposto a rischiare di non giocare fino a gennaio. Una mossa che potrebbe rivelarsi deleteria sia per la società che per il calciatore.

Si tratterebbe di una scelta molto audace, visti i dettami espressi, anche in pubblico, da Giuseppe Marotta ed Antonio Conte.