(Sky) Icardi lascia la Pinetina prima che arrivino i compagni: le ultime

E' iniziata oggi la prima preparazione estiva in solitaria per Mauro Icardi. Dopo aver richiesto e ottenuto il permesso di lasciare anzitempo il ritiro svizzero di Lugano per tornare a Milano, questa mattina l'argentino si è recato al Suning Training Centre dove vi è rimasto circa un'ora e mezza.

A riportare tutti i dettagli della mattinata ad Appiano Gentile del classe '93, ci ha pensato il giornalista Sky Matteo Barzaghi che su Twitter ha riportato:

"Icardi ha lasciato Appiano Gentile alle 11.02. Tempo di permanenza 1 ora e 37 minuti. Se n’è andato prima che arrivassero alla Pinetina i suoi compagni (solo Stefan de Vrij nel frattempo era entrato). Presenti col gruppo invece sia Radja Nainggolan che Nicolò Barella".