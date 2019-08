(Sky) Icardi convocato contro il Lecce? Paventi anticipa la decisione

Andrea Paventi di Sky Sport ha parlato della possibilità che Mauro Icardi venga convocato per la sfida contro il Lecce. Il giornalista ha anticipato la notizia, questo il suo commento: "Icardi non verrà convocato. non cambia l'idea della gestione del calciatore, fuori dal progetto tecnico dell'Inter".

Prosegue Paventi: "Le cose non cambiano, c'è ancora una settimana circa di mercato, vediamo quale potrebbe essere il futuro del giocatore.

Vedremo se ci sarà qualche squadra interessata al cartellino e se si potrà imbastire una trattativa".