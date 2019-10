Sky - I tempi di recupero di Sanchez qualora il cileno si operasse

E' un infortunio che non ci voleva affatto quello patito da Alexis Sanchez col suo Cile per l'Inter. Il giocatore, che per scongiurare l'intervento chirurgico si confronterà col dottor Ramòn Cugat di Barcellona, rischia un lungo periodo di stop.

La redazione di Sky però, fa sapere che la soluzione migliore per lasciarsi definitivamente alle spalle gli attuali problemi alla caviglia sinistra, sarebbe propria quella di intervenire chirurgicamente.

In quest'ultimo caso, l'ex Manchester United starebbe fuori almeno fino alla sosta natalizia. Il 2019 dunque, per Sanchez può essere già finito con l'infortunio contro la Colombia. Nel frattempo l'allenatore interista Antonio Conte ha bloccato la partenza per il mondiale Under 17 in Brasile di Sebastiano Esposito.