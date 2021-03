Sky, Handanovic scalda i motori. Oggi allenamento individuale poi...

Samir Handanovic è risultato negativo al tampone molecolare, è guarito dal Covid-19 e si sta preparando a rientrare in campo. Contro Il Bologna tornerà tra i pali, non avendo saltato neanche una gara durante la stagione corrente.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere sloveno in mattinata ha svolto un allenamento individuale, e successivamente si sottoporrà alle visite di controllo di rito, per poter poi tornare, dopo solo 10 giorni di positività, ad allenarsi in gruppo.