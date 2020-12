Sky, Handanovic:" Importante vincere oggi e restare in alto"

Vittoria fondamentale per l'Inter di Antonio Conte, che porta a casa per la quinta volta consecutiva i tre punti in campionato. Ha deciso la partita un gol su rigore di Romelu Lukaku, ma chi è veramente stato decisivo è stato l'estremo difensore nerazzurro, Samir Handanovic, autore di tre veri e propri miracoli.

Ecco le parole del numero 1 dell'Inter ai microfoni di Sky Sport:" Non abbiamo alti e bassi, siamo mancati solo contro lo Shakhtar nel fare gol. Gli scontri diretti sono molto importanti, è molto importante non perderli, ma se li vinci ti da ancora più fiducia. Importante restare in alto, tante squadre lotteranno per il vertice".

Parole da capitano per lo sloveno, che stasera ha anche risposto alle critiche degli ultimi giorni in merito alle sue recenti prestazioni.