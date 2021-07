Sky: Granit Xhaka-Roma, la situazione. Mourinho spinge

Granit Xhaka tiene col fiato sospeso da settimane i tifosi della Roma. Arriverà alla corte di José Mourinho o l’ottimo Europeo giocato con la Svizzera fa sfumare l’affare a causa dei costi?

Ne ha parlato così stasera Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “La Roma ha bloccato Xhaka da tempo. Adesso lavorerà per concludere l’arrivo di Matias Vina dal Palmeiras, un’operazione ormai in dirittura d’arrivo e in chiusura”.

Di Marzio specifica che Xhaka è destinato ai giallorossi: “Una volta preso Vina definitivamente e ufficialmente, poi la Roma farà l’offerta definitiva all’Arsenal per acquistare Xhaka. Possiamo dire che è un promesso sposo della Roma“.