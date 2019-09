(Sky) Gentile sicuro: "Conte vincerà la sfida". L'Inter avrà un'arma in più

Il ritorno di Alexis Sanchez in Italia ha lasciato spazio a vari commenti. Da una parte quelli positivi, dall'altra parte lo scetticismo dopo che l'attaccante cileno non ha brillato a Manchester.

Una sfida per Antonio Conte: recuperare Sanchez. Una sfida che il tecnico nerazzurro vincerà. Così ha commentato Riccardo Gentile dagli studi di Sky Sport. Il giornalista ha aggiunto un commento sull'attaccante cileno, elogiando le qualità di Sanchez, "capace di spaccare le partite".

L'arrivo di Sanchez all'Inter ha dato un'arma in più ai nerazzurri. Velocità e tecnica, due qualità del giocatore nerazzurro, con le difese avversarie che potrebbero avere grandi difficoltà, soprattutto quando l'Inter di Conte giocherà in contropiede.