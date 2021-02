Sky, Conte su Eriksen:" Il tempo è galantuomo, oggi la sua partita migliore"

Ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha parlato di Christian Eriksen, autore di una grandissima partita contro il Milan contribuendo alla vittoria per 3-0 contro i rossoneri.

Ecco le parole del tecnico nerazzurro:" Io parto dal presupposto che il tempo è galantuomo. Quando mi chiedevano di Eriksen dicevo che ci sono calciatori che migliorano subito, come Barella o Bastoni che hanno fatto subito il salto. Altri hanno bisogno di più tempo".

L'ex ct della Nazionale ha, poi, aggiunto:" Christian veniva da un campionato diverso e non sapeva la lingua, nell’ultimo anno non aveva giocato e aveva perso un po’ di ritmo. Ho cercato di trovare la soluzione migliore per lui senza penalizzarci. È una mezzala atipica, aiuta Brozo in costruzione e ha la possibilità di sganciarsi un po' meno rispetto a Barella”.