Sky - Conte sorride: Lukaku verso il recupero totale

Sembra ormai averle smaltito del tutto le noie muscolari all'adduttore Romelu Lukaku. Il gigante belga, rimasto ai box contro il Barcellona, è arruolabile al 100%.

Al suo fianco, complice anche la squalifica di Alexis Sanchez, ci sarà Lautaro Martinez. L'argentino, dopo la rete (condita anche dall'ottima prestazione) contro i blaugrana sta attraversando un ottimo momento di forma.

Per questo motivo, di fianco a Lukaku con ogni probabilità ci sarà El Toro a scapito di Matteo Politano. L'ex Sassuolo però, probabilmente troverà spazio a partita in corso. Sempre per l'attacco, è da segnalare la presenza in panchina del baby Sebastiano Esposito.