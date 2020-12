Sky, Conte:" Siamo vivi, oggi era difficile cambiare qualcuno in mezzo"

Partita che andava vinta per tenere viva la fiammella della speranza per il passaggio del girone e partita che è stata vinta. Antonio Conte può essere soddisfatto per i tre punti per giocarsi la qualificazione all'ultimo turno. Dopo la partita l'ex ct della Nazionale ha parlato della partita ai microfoni di Sky.

Ecco le parole del tecnico nerazzurro:"Se non sei squadra oggi non vieni a vincere contro il Borussia che si trova in un ottimo stato di forma. Oggi siamo stati squadra sotto tanti aspetti da quello tattico, a quello caratteriale. Potevamo evitare la sofferenza che abbiamo avuto, ma siamo vivi".

Ha poi continuato:" Ha ragione Lukaku quando dice che è uno dei 25. Noi abbiamo voglia di fare qualcosa di bello, stiamo facendo un percorso e dobbiamo portarlo avanti. Noi sappiamo che se tutti il loro per il collettivo, spiccheranno come singoli. Dopo il gol preso alla fine del primo tempo, potevano ammazzarci a livello morale, ma questi ragazzi hanno bisogno di essere supportati e gli ho detto di continuare a fare quello che stavano facendo".

Infine, Conte, ha concluso:" Penso che abbiamo fatto bene come squadra, è inebitabile che il centrocampo è il reparto che sposta gli equilibri. Non dimentichiamo che Brozovic è la prima partita che gioca dopo il Covid e Barella sta giocando tante partite. Avevamo Sensi ed Eriksen che danno tanto a livello di qualità, ma poco in interdizione. Brozo quando va interdizione è un giocatore importante, Barella lo abbiamo rischiato perchè aveva un problema al polpaccio ma stava facendo bene, Gagliardini è uno affidabile, era difficile cambiare qualcuno. Il mio compito è di far crescere i calciatori, così deve essere con Barella e Bastoni, così come Hakimi. Sono contento per Darmian perchè per noi è un calciatore utile".