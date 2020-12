Sky, Conte:" Partita molto tattica, ma mi prendo i tre punti"

Vittoria e tre punti importanti, contro un avversario molto complicato e che è un diretto concorrente per la posta in palio finale. Antonio Conte si è detto molto soddisfatto per i tre punti di oggi, ai microfoni di Sky Sport, ed ha analizzato tutti gli aspetti che hanno portato alla vittoria di oggi.

Ecco le parole del tecnico leccese:"Non era un match facile, è stata una partita molto tattica con due squadre che si sono portate rispetto. Non è stata una partita bellissima. Ma questi punti sono importanti, contro una squadra contro il Napoli che è stata sempre protagonista in Italia. Sono punti che valgono doppio. Alla fine ci è venuto un po' il braccino del tennista che vuole portare a casa il risultato. Ma queste partite sono importanti per fare degli step di crescita, ma vincere partite contro squadre così forti è molto importanti"

Sull'aspetto tattico:"Sono partite complicate che puoi vincere o perdere perchè il Napoli è un ottima squadra con un ottimo allenatore. Ha detto bene Gattuso che noi allenatori l'abbiamo un po' imbruttita perchè c'era molto rispetto. L'abbiamo studiata sia noi che loro dopo tante partite in cui ci siamo affrontati la scorsa stagione quindi ci siamo preparati. Certo, sono partite che devi vincere, quindi ti porti i tre punti in saccoccia e va bene così".

Infine sull'atteggiamento del primo tempo delle due squadre che hanno addormentato la partita:"La strategia sia nostra che loro era quella di abbassarci e coprire tutti gli spazi a metà campo e andare ad attaccare lo spazio. Noi all'inizio li siamo andati a prendere molto alti, ma loro uscivano bene e ci hanno messi in difficoltà soprattutto con Zielinski su Brozovic".