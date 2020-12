Sky, Conte:" Abbiamo voluto la vittoria. A gennaio faremo delle valutazioni"

Dopo la preziosissima vittoria contro il Verona, in casa dei gialloblu, per 2-1, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport e parlando del mercato di gennaio, delle possibilità che possono presentarsi.

Ecco le parole del tecnico leccese:" La notizia migliore sicuramente è quella di aver visto una squadra quadrata, tosta e determinata. Vincere a Verona non è per niente facile, anzi faccio i miei complimenti a Juric. Quindi mi porto questa sensazione, la prova di tutta la squadra. Volevamo questa vittoria. Noi siamo stati bravi a giocare anche dopo aver preso il gol dell'1-1. L'eliminazione in Champions rimane ancora una grande ferita aperta che brucia e deve continuare a bruciare. A me, ai calciatori e al club".

Conte ha, poi, continuato:" Il Milan sta vincendo? Noi dobbiamo pensare a noi stessi. E' un campionato molto equilibrato in cui tante squadre si sono rinforzate. Sarà un campionato molto difficile e ci sarà equilibrio fino alla fine".

Sul mercato:" A me non spetta chiedere sul mercato, a me spetta fare delle valutazioni. E le ho fatte anche questa estate. Poi ci sono la proprietà ed il club. Anche in base a quelle che sono le possibilità, ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Io posso fare delle valutazioni che spesso concordano. Talvolta ci sono delle situazioni e bisogna accettarle. Ci vedremo con il club come accade in tutti i club e saranno fatte delle valutazioni. Verranno fatte insieme e ripeto che spesso c'è visione comune. Vediamo cosa si può fare a gennaio".

Sullo scudetto:" Noi a prescindere da cosa manca dobbiamo lottare per vincere. Abbiamo fatto sette vittorie consecutive che ci devono dare convinzione e morale. Dobbiamo continuare su questa squadra, ma la squadra ha dimostrato grande cattiveria e attenzione. E così deve essere fino alla fine".

Su Lukaku:" Romelu è come gli altri. Si sente un giocatore della rosa dell'Inter e non bisogna dargli responsabilità eccessive. Le responsabilità bisogna prendercele tutti, chiunque gioca nell'Inter. Oggi Lukaku è stato importante, come sono contento per Lautaro perchè quando gli attaccanti non segnano vanno un po' in ansia. Ora è giusto riposare perchè quest'anno non abbiamo avuto vacanze".