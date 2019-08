Sky conferma: "Accordo vicino, affare in via di definizione per l'Inter"

Gianluca Di Marzio sul suo sito avvicina l'addio di Ivan Perisic all'Inter. Queste le parole dell'esperto di calciomercato di Sky: "Il croato non è nemmeno stato inserito da Antonio Conte nella lista dei convocati per la sfida di Valencia, in programma stasera al Mestalla.

Segno di quanto la trattativa con il Bayern Monaco sia in stato più che avanzato. Dopo i problemi sorti nelle ultime ore - con Inter e giocatore non convinti dalla formula di trasferimento proposta dai tedeschi - l'affare ha subito nuovamente una netta accelerata, tanto è che adesso è vicino alla definizione.

L'esterno classe 1989 andrà in Bundesliga sulla base di un prestito oneroso da cinque milioni più altri 20 di riscatto. Adesso manca davvero poco."