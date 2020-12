Sky, Condò:" La delusione europea resterà forte per l'Inter"

Direttamente dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò, è ritornato a parlare della clamorosa elimanazione dalla Champions dell'Inter, che non ha approfittato della sconfitta del Borussia Monchengladbach contro il Real Madrid, non andando oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk.

"Non c’è dubbio che in primavera, come mi auguro, le altre italiane impegnate nella lotta scudetto avranno più impegni alla settimana, quindi da questo punto di vista l’Inter avrà un vantaggio", ha detto il giornalista, "però sono stato abituato con il pensiero che Juventus, Milan e Inter sono tre club che per la loro potenza globale devono sempre puntare a entrambe le competizioni".

Condò ha poi aggiunto:" Il Milan sta uscendo da un lungo periodo di mediocrità tecnica, l’Inter ne è uscita prima: non chiedevo la vittoria, ma un comportamento adeguato in Europa e non solo in Italia. Poi dire ‘deve vincere lo scudetto’… deve lottare fino all’ultimo, quello sì. Ma la delusione europea secondo me resterà forte".