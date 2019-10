(Sky) Compagnoni: "Credo che l'Inter stia già lavorando per il futuro"

Dagli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha commentato il momento dell'Inter. Queste le parole del giornalista, parlando dell'ultimo match giocato in campionato: "Ha risentito dell'infortunio di Sensi. L'Inter non deve rimproverarsi nulla nel match contro la Juventus".

Sul futuro della squadra: "Credo che Marotta, Ausilio e Conte stiano già lavorando per il futuro. Devono trovare i giocatori che facciano fare il salto di qualità. Quest'anno ci sono Barella, Sensi, Godin ma non basta. L'Inter deve rinforzarsi nella prossima stagione. Non sarà facile con questo sistema di gioco".