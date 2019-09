(Sky) Compagnoni: "Ciclo di ferro per l'Inter". Commento anche su Lukaku

Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha commentato il ciclo di partite che attende l'Inter prima del big match contro la Juventus.

Questo il commento del giornalista: "Ciclo di ferro per l'Inter da qui alla super sfida di ottobre contro la Juventus. Lukaku? Non lo so se può giocarle tutte e quattro, magari riposa a Barcellona. Sarebbe clamoroso, posso anche sbagliarmi, però alla vigilia di Inter-Juventus, ho il sospetto che nella testa dei giocatori e di Conte Sampdoria-Inter sia più importante".