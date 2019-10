(Sky) Capello sul forfait di Lukaku: parole chiare dell'ex tecnico

Domani sera l'Inter sarà impegnata in Champions League. Trasferta in casa del Barcellona, dove mancherà Romelu Lukaku. L'attaccante belga è rimasto a Milano per un problema muscolare.

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato l'assenza del giocatore. L'ex tecnico ha spiegato come queste partite di Champions ogni giocatore le voglia disputare e come l'allenatore voglia affrontarle con i migliori calciatori a disposizione.

Secondo Capello il forfait di Lukaku non è in vista del match di domenica sera contro la Juventus. Il giocatore ha un problema altrimenti sarebbe stato convocato per disputare la partita di domani.