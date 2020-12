Sky, Capello:" Barella sa aiutare dietro. Panchina Inter di spessore"

Dagli studi di Sky Sport, anche Fabio Capello dice la sua prima della partita di Champions League tra Inter e Shakhtar valida per il passaggio del girone in cui tutto è ancora in gioco.

Ecco le parole dell'ex tecnico:" Gioca Barella anche perché l'Inter ha cambiato modo di giocare ultimamente. Non gioca più pressando altissima come a inizio anno e ha abbassato il possesso palla. In questo contesto Barella è importante perché giocando più compatti e rinforzando così la difesa aiuta nelle ripartenze col suo dinamismo".

Ha, poi, continuato Capello:" Lukaku, con la sua protezione del pallone, può essere importante per tutta la squadra, ma sarà importante sapere leggere la partita, perchè l'Inter ha dei cambi di grande spessore".