(Sky) C'è un giocatore che vede il calcio: Conte è chiaro nel dopo partita

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Grandi elogi per Sensi. Le sue parole: "Sono contento per il gol di Stefano. E' un ragazzo che vede il calcio, capisce e questo gli permette di trovare soluzioni alternative. E' mancato il cinismo per chiudere la partita. Onore all'Udinese perchè è stata in partita fino alla fine".

Sulla difesa e Godin: "Sorpresi sull'attacco in profondità di Lasagna, unica sballatura che poteva costarci cara. Diego era da due mesi che non faceva una partita, sono contento della sua prestazione. C'è tanto da lavorare, siamo orgogliosi".